Место Суровикина занял его первый заместитель, ответственный за удары по Украине – росСМИ

Российские пропагандистские СМИ, подчиненные Кремлю, подтверждают отстранение главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. На должность временно исполняющего обязанности был назначен его первый заместитель и начальник штаба ВКС Виктор Афзалов.

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Накануне российские пропагандисты утверждали, что Суровикин уволен с должности "в связи с переходом на другую работу", а сейчас он якобы находится в "краткосрочном отпуске".

Российский генерал-лейтенант Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Был командующим 11-й армией ВВС и ПВО. Эта информация изложена в открытых источниках.

Суровикин был командующим ВКС РФ с 31 октября 2017 года. Также с 8 октября 2022 Суровикин был командующим войной России против Украины, но 11 января 2023 министр обороны РФ Сергей Шойгу снял его с должности. Командующим объединенной группировкой войск РФ стал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, а Суровикин – его заместителем.

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