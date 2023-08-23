Место Суровикина занял его первый заместитель, ответственный за удары по Украине – росСМИ
Российские пропагандистские СМИ, подчиненные Кремлю, подтверждают отстранение главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. На должность временно исполняющего обязанности был назначен его первый заместитель и начальник штаба ВКС Виктор Афзалов.
Накануне российские пропагандисты утверждали, что Суровикин уволен с должности "в связи с переходом на другую работу", а сейчас он якобы находится в "краткосрочном отпуске".
Российский генерал-лейтенант Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 в Украину. Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. Был командующим 11-й армией ВВС и ПВО. Эта информация изложена в открытых источниках.
Суровикин был командующим ВКС РФ с 31 октября 2017 года. Также с 8 октября 2022 Суровикин был командующим войной России против Украины, но 11 января 2023 министр обороны РФ Сергей Шойгу снял его с должности. Командующим объединенной группировкой войск РФ стал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, а Суровикин – его заместителем.
- 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву.
- На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- На второй день "мятежа" Суровикин в видеообращении к вагнеровцам призвал их "остановить колонны" и подчиниться военно-политическому руководству РФ.
- 13 июля в WSJ сообщили, что Суровикин был задержан после начала мятежа Пригожина. Также были задержаны, устранены или уволены другие российские военачальники.
- По данным Politico, Суровикину запрещают выходить из дома и приказали молчать, пока о нем не забудут.
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