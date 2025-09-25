Politico: Фон дер Ляєн напряму телефонувала Трампу і переконувала у загрозі Путіна

Урсула фон дер Ляєн та Дональд Трамп (Фото: Flickr)

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напряму зателефонувала президенту США Дональду Трампу після того, як російський дрон пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох чиновників ЄС, знайомих з розмовою.

За словами чиновників, під час розмови вона сказала президенту США, що "ось на що здатний [російський диктатор Володимир] Путін".

"Ось яскравий приклад того, як Путін не дотримується свого слова", – сказала Урсула фон дер Ляєн Трампу.

Перший чиновник ЄС заявив, що проукраїнська заява Трампа відбулася після поглибленої розмови з Урсулою фон дер Ляєн про санкції, на якій також був присутній державний секретар США Марко Рубіо.

За словами чиновника, обговорення здебільшого було зосереджено на посиленні тиску на Росію.

"Президентка [фон дер Ляєн] чітко дала зрозуміти, наскільки ми рішуче налаштовані продовжувати тиск на Росію", – додав чиновник.

Другий чиновник ЄС заявив, що ключовим поворотним моментом у відносинах став саміт G7 16-17 червня в Канаді, де фон дер Ляєн і Трамп провели двосторонню зустріч, присвячену просуванню торговельної угоди між ЄС і США.

"Після цього контакти активізувалися", – сказав перший чиновник ЄС, відзначивши явну зміну в особистих стосунках.