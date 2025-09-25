Politico: Фон дер Ляйен напрямую звонила Трампу и убеждала в угрозе Путина

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп (Фото: Flickr)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую позвонила президенту США Дональду Трампу после того, как российский дрон повредил здание представительства Евросоюза в Киеве. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС, знакомых с разговором.

По словам чиновников, во время разговора она сказала президенту США, что "вот на что способен [российский диктатор Владимир] Путин".

"Вот яркий пример того, как Путин не держит свое слово", – сказала фон дер Ляйен Трампу.

Первый чиновник ЕС заявил, что проукраинское заявление Трампа состоялось после углубленного разговора с Урсулой фон дер Ляйен о санкциях, при котором также присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам чиновника, обсуждение в основном было сосредоточено на усилении давления на Россию.

"Президент [фон дер Ляйен] четко дала понять, насколько мы решительно настроены продолжать давление на Россию", – добавил чиновник.

Второй чиновник ЕС заявил, что ключевым поворотным моментом в отношениях стал саммит G7 16-17 июня в Канаде, где фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу, посвященную продвижению торгового соглашения между ЕС и США.

"После этого контакты активизировались", – сказал первый чиновник ЕС, отметив явное изменение в личных отношениях.