Politico: Фон дер Ляйен напрямую звонила Трампу и убеждала в угрозе Путина
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую позвонила президенту США Дональду Трампу после того, как российский дрон повредил здание представительства Евросоюза в Киеве. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС, знакомых с разговором.
По словам чиновников, во время разговора она сказала президенту США, что "вот на что способен [российский диктатор Владимир] Путин".
"Вот яркий пример того, как Путин не держит свое слово", – сказала фон дер Ляйен Трампу.
Первый чиновник ЕС заявил, что проукраинское заявление Трампа состоялось после углубленного разговора с Урсулой фон дер Ляйен о санкциях, при котором также присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио.
По словам чиновника, обсуждение в основном было сосредоточено на усилении давления на Россию.
"Президент [фон дер Ляйен] четко дала понять, насколько мы решительно настроены продолжать давление на Россию", – добавил чиновник.
Второй чиновник ЕС заявил, что ключевым поворотным моментом в отношениях стал саммит G7 16-17 июня в Канаде, где фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу, посвященную продвижению торгового соглашения между ЕС и США.
"После этого контакты активизировались", – сказал первый чиновник ЕС, отметив явное изменение в личных отношениях.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев, – враг запустил почти 600 дронов и 31 ракету. В столице последствия фиксировали в семи районах. Также было известно о 25 погибших.
- В результате массированной российской атаки в ночь на 28 августа в Киеве были повреждены здания представительства ЕС и British Council.
Комментарии (0)