Допоможе не лише Берлін. Нардеп пояснив, на що може надіятись Україна

Як Україна диверсифікувала допомогу західних партнерів і які пріоритети у війні

Німецька самохідна зенітна установка Gepard біля Одеси, 22 лютого 2024-го (Фото: EPA-EFE/IGOR TKACHENKO)

Україна диверсифікувала допомогу від західних партнерів, тому можливе скорочення німецької військової допомоги у наступні роки не буде великою проблемою. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету Верховної Ради Ігор Копитін.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

По-перше, йдеться про скорочення допомоги Німеччини, а не повне припинення, додає він.

По-друге, це не стосується вже затвердженого пакета на 2024 рік. Щодо 2025 року, остаточного рішення ще немає, нагадує депутат – у ФРН триває бюджетний процес, і дискусії щодо можливого збереження рівня допомоги триватимуть як на рівні українських дипломатичних представництв, так і в самому Євросоюзі.

Довідка Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні. Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні.

Натомість уже є рішення щодо надання Україні кредиту від країн G7 на $50 млрд коштом відсотків від заморожених російських активів на Заході, каже Копитін. Окрім того, за результатами саміту НАТО, у 2025 році Україна має отримати щонайменше $40 млрд гарантованої допомоги.

Тож Києву допомагає не лише Німеччина, нагадує Копитін: "Диверсифікація фінансових потоків дозволяє нам утримувати обороноздатність країни на належному рівні".