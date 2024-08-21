Допоможе не лише Берлін. Нардеп пояснив, на що може надіятись Україна
Україна диверсифікувала допомогу від західних партнерів, тому можливе скорочення німецької військової допомоги у наступні роки не буде великою проблемою. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету Верховної Ради Ігор Копитін.
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По-перше, йдеться про скорочення допомоги Німеччини, а не повне припинення, додає він.
По-друге, це не стосується вже затвердженого пакета на 2024 рік. Щодо 2025 року, остаточного рішення ще немає, нагадує депутат – у ФРН триває бюджетний процес, і дискусії щодо можливого збереження рівня допомоги триватимуть як на рівні українських дипломатичних представництв, так і в самому Євросоюзі.
Натомість уже є рішення щодо надання Україні кредиту від країн G7 на $50 млрд коштом відсотків від заморожених російських активів на Заході, каже Копитін. Окрім того, за результатами саміту НАТО, у 2025 році Україна має отримати щонайменше $40 млрд гарантованої допомоги.
Тож Києву допомагає не лише Німеччина, нагадує Копитін: "Диверсифікація фінансових потоків дозволяє нам утримувати обороноздатність країни на належному рівні".
- Міністерство фінансів Німеччини в рамках бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького міністерства оборони не будуть затверджені.
- Німеччина наприкінці липня виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.