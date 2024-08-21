Поможет не только Берлин. Нардеп объяснил, на что может надеяться Украина
Украина диверсифицировала помощь от западных партнеров, поэтому возможное сокращение германской военной помощи в следующие годы не будет большой проблемой. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета Верховной Рады Игорь Копытин.
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Во-первых, речь идет о сокращении помощи Германии, а не о полном прекращении, добавляет он.
Во-вторых, это не касается уже утвержденного пакета на 2024 год. Относительно 2025 года окончательного решения еще нет, напоминает депутат – в ФРГ продолжается бюджетный процесс, и дискуссии о возможном сохранении уровня помощи будут продолжаться как на уровне украинских дипломатических представительств, так и в самом Евросоюзе.
В то же время уже есть решение о предоставлении Украине кредита от стран G7 на $50 млрд на средства процентов с замороженных российских активов на Западе, говорит Копытин. Кроме того, по результатам саммита НАТО в 2025 году Украина должна получить по меньшей мере $40 млрд гарантированной помощи.
Киеву помогает не только Германия, напоминает Копытин: "Диверсификация финансовых потоков позволяет нам удерживать обороноспособность страны на должном уровне".
- Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого министерства обороны не будут утверждены.
- Германия в конце июля выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установки противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.