Поможет не только Берлин. Нардеп объяснил, на что может надеяться Украина

Немецкая самоходная зенитная установка Gepard возле Одессы, 22 февраля 2024 года (Фото: EPA-EFE/IGOR TKACHENKO)

Украина диверсифицировала помощь от западных партнеров, поэтому возможное сокращение германской военной помощи в следующие годы не будет большой проблемой. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета Верховной Рады Игорь Копытин.

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Во-первых, речь идет о сокращении помощи Германии, а не о полном прекращении, добавляет он.

Во-вторых, это не касается уже утвержденного пакета на 2024 год. Относительно 2025 года окончательного решения еще нет, напоминает депутат – в ФРГ продолжается бюджетный процесс, и дискуссии о возможном сохранении уровня помощи будут продолжаться как на уровне украинских дипломатических представительств, так и в самом Евросоюзе.

Справка Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Берлин может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине.

В то же время уже есть решение о предоставлении Украине кредита от стран G7 на $50 млрд на средства процентов с замороженных российских активов на Западе, говорит Копытин. Кроме того, по результатам саммита НАТО в 2025 году Украина должна получить по меньшей мере $40 млрд гарантированной помощи.

Киеву помогает не только Германия, напоминает Копытин: "Диверсификация финансовых потоков позволяет нам удерживать обороноспособность страны на должном уровне".