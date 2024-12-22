Прем'єр Грузії пригрозив Зурабішвілі в'язницею, якщо та відмовиться йти з посади
Іраклі Кобахідзе (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі має залишити свою посаду після завершення терміну її повноважень. Він також пригрозив їй в'язницею, "якщо не послухається", передає SOVA.

Кобахідзе підкреслив, що у Зурабішвілі "залишилося менше ніж тиждень" на посаді та порадив їй уникати зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.

"Деякі європейські політики та офіційні особи вважають, що багато може статися до 29 грудня [дата завершення її повноважень], але я впевнений, що нічого суттєвого не зміниться", — сказав прем’єр.

Він пригрозив, що у разі непокори президентка може опинитися за ґратами.

"Подивимося, де вона опиниться — у в’язниці чи на волі. Я думаю, у неї достатньо причин дотримуватися Кримінального кодексу", — додав Кобахідзе.

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грузіяСаломе ЗурабішвіліІраклій Кобахідзе