Прем'єр Грузії пригрозив Зурабішвілі в'язницею, якщо та відмовиться йти з посади

"Подивимося, де вона опиниться — у в’язниці чи на волі", – сказав Іраклі Кобахідзе

Іраклі Кобахідзе (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі має залишити свою посаду після завершення терміну її повноважень. Він також пригрозив їй в'язницею, "якщо не послухається", передає SOVA.

Кобахідзе підкреслив, що у Зурабішвілі "залишилося менше ніж тиждень" на посаді та порадив їй уникати зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.

"Деякі європейські політики та офіційні особи вважають, що багато може статися до 29 грудня [дата завершення її повноважень], але я впевнений, що нічого суттєвого не зміниться", — сказав прем’єр.

Він пригрозив, що у разі непокори президентка може опинитися за ґратами.

"Подивимося, де вона опиниться — у в’язниці чи на волі. Я думаю, у неї достатньо причин дотримуватися Кримінального кодексу", — додав Кобахідзе.

27 жовтня ЦВК оголосила про перемогу Грузинської мрії на парламентських виборах (54,08%). Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії. Опозиція заявила, що не визнає результатів.

26 листопада стало відомо, що вибори президента Грузії призначили на 14 грудня.

28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги, які тривають і досі.