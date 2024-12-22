Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили тюрьмой, если та откажется уходить с должности

"Посмотрим, где она окажется – в тюрьме или на свободе", – сказал Иракли Кобахидзе

Иракли Кобахидзе (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост после завершения срока ее полномочий. Он также пригрозил ей тюрьмой, "если не послушается", передает SOVA.

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Кобахидзе подчеркнул, что в Зурабишвили "осталось меньше недели" в должности и посоветовал ей избегать встреч с оппозицией и не объявлять новых парламентских выборов.

"Некоторые европейские политики и официальные лица считают, что многое может произойти до 29 декабря [дата завершения ее полномочий], но я уверен, что ничего существенного не изменится", — сказал премьер.

Он пригрозил, что в случае неповиновения президент может оказаться за решеткой.

"Посмотрим, где она окажется – в тюрьме или на свободе. Я думаю, у нее достаточно причин соблюдать Уголовный кодекс", – добавил Кобахидзе.

27 октября ЦИК объявил о победе Грузинской мечты на парламентских выборах (54,08%). Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии. Оппозиция заявила, что не признает результаты.

26 ноября стало известно, что выборы президента Грузии назначены на 14 декабря.

28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся стихийные митинги.