Ракетна атака 22 березня. Білий дім закликав надати допомогу: Путін не вагається, й ми не повинні

Радник Білого дому зауважив, що Путін "не сидить склавши руки", поки Україна залишається без постачань оборонної допомоги

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Адміністрація президента США наголосила, що російський диктатор Володимир Путін намагається скористатися кожним днем, аби вразити мирне населення, тому кожен день затримки допомоги у Палаті – "ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю". З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі.

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Кірбі наголосив, що атака по українських регіонах 22 березня ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури.

Радник Білого дому зауважив, що Путін "не сидить склавши руки", поки Україна залишається без постачань оборонної допомоги.

"Він використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час, як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не вагається, і ми теж не повинні", – наголосив він.

Кірбі вкотре закликав Палату представників якомога швидше ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки, щоб забезпечити Україну життєво важливим озброєнням.

Він додав, що кожен день затримок у Палаті – це "ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю".

Вчора активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.

У відповідь на це, декілька демократів у Палаті представників Конгресу США заявили, що готові врятувати спікера Майка Джонсона від звільнення, якщо він затвердить допомогу Україні.

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Є загиблі та поранені.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили. Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, наразі об'єкт виведений з ладу, але небезпеки для громадян немає.

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