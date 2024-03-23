Ракетная атака 22 марта. Белый дом призвал оказать помощь: Путин не медлит, и мы не должны
Администрация президента США подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться каждым днем, чтобы поразить мирное население, поэтому каждый день задержки помощи в Палате – "еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью". С соответствующим заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что атака по украинским регионам 22 марта еще раз демонстрирует, насколько важное значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры.
Советник Белого дома отметил, что Путин "не сидит сложа руки", пока Украина остается без поставок оборонной помощи.
"Он использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время, как наш Конгресс отказывается действовать. Он не медлит, и мы тоже не должны", – подчеркнул он.
Кирби в очередной раз призвал Палату представителей как можно скорее принять законопроект с дополнительным финансированием на нужды нацбезопасности, чтобы обеспечить Украину жизненно важным вооружением.
Он добавил, что каждый день задержек в Палате – это "еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью".
Вчера активная сторонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей.
В ответ на это, несколько демократов в Палате представителей Конгресса США заявили, что готовы спасти спикера Майка Джонсона от увольнения, если он утвердит помощь Украине.
- Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.
- Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.
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