Ракетная атака 22 марта. Белый дом призвал оказать помощь: Путин не медлит, и мы не должны

Советник Белого дома отметил, что Путин "не сидит сложа руки", пока Украина остается без поставок оборонной помощи

Джон Кирби (Фото: EPA)

Администрация президента США подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться каждым днем, чтобы поразить мирное население, поэтому каждый день задержки помощи в Палате – "еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью". С соответствующим заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби.

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Кирби отметил, что атака по украинским регионам 22 марта еще раз демонстрирует, насколько важное значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры.

Советник Белого дома отметил, что Путин "не сидит сложа руки", пока Украина остается без поставок оборонной помощи.

"Он использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время, как наш Конгресс отказывается действовать. Он не медлит, и мы тоже не должны", – подчеркнул он.

Кирби в очередной раз призвал Палату представителей как можно скорее принять законопроект с дополнительным финансированием на нужды нацбезопасности, чтобы обеспечить Украину жизненно важным вооружением.

Он добавил, что каждый день задержек в Палате – это "еще один день, за который украинцы должны платить собственной кровью".

Вчера активная сторонница 45-го президента США Дональда Трампа, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона с должности спикера Палаты представителей.

В ответ на это, несколько демократов в Палате представителей Конгресса США заявили, что готовы спасти спикера Майка Джонсона от увольнения, если он утвердит помощь Украине.

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

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