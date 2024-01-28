Сайт штабу з питань поводження з військовополоненими атакували хакери. Пов'язують із падінням Іл-76

Координаційний штаб повідомив, що з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

Хакерська атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про те, що сьогодні була зафіксована DDoS-атака на інформаційні ресурси. Зокрема у коордштабі пов'язують це із падінням літака Іл-76.

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"Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака ІЛ-76 несе для нього загрозу", – зазначили в дописі.

Координаційний штаб повідомив, що з метою безпеки на певний час буде обмежений доступ до деяких функцій та ресурсів.

27 січня секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов повідомив, що Росія після тривалої паузи все ж надала список військовополонених, які нібито були на борту – послалась на перелік, опублікований раніше пропагандистами.

Україна підтвердила, що цих людей планували обміняти. Однак опитані родичі бійців зі згаданого списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних.

Також сьогодні The Guardian повідомляло, що проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

За даними видання, група стверджувала, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

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24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день дійсно мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

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