Сайт штаба по вопросам обращения с военнопленными атаковали. Связывают с падением Ил-76

Координационный штаб сообщил, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам

Хакерская атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о том, что сегодня была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы. В частности, в коордштабе связывают это с падением самолета Ил-76.

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"Очевидно, враг решил, что информация, в частности, о подробностях обменов военнопленными и падении самолета ИЛ-76 несет для него угрозу", – отметили в сообщении.

Координационный штаб сообщил, что в целях безопасности на время будет ограничен доступ к некоторым функциям и ресурсам.

27 января секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов сообщил, что Россия после длительной паузы все же предоставила список якобы находившихся на борту военнопленных – сослалась на перечень, опубликованный ранее пропагандистами.

Украина подтвердила, что этих людей планировали обменять. Однако опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка не увидели на видео пропагандистов с фрагментами тел особых признаков, указывающих на их родных.

Также сегодня The Guardian сообщало, что пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на украинское правительство.

По данным издания, группа утверждала, что готовится атаковать украинское правительство с помощью других хакерских групп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army и Phoenix.

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24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

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