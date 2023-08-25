Сім головних новин України та світу на 19:00 25 серпня

1. По передмістю Одеси росіяни вдарили ракетами "Калібр". На ранок 25 серпня російські терористи атакували передмістя Одеси крилатими ракетами "Калібр". У приморському місті та поряд із ним близько 04:01 чули вибухи (детальніше).

2. "Удар С-200". Росіяни пишуть про спробу атаки на аеродром Шайковка, де розташовані Ту-22М3, — відео. На початку ночі 25 серпня в Калузькій та Тульській областях працювала російська протиповітряна оборона: судячи з роликів у соцмережах, які викладають місцеві жителі, було збито невідомі об'єкти (детальніше).

3. Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни. НАБУ повідомило, що викрило зловживання на суму 62,5 млн грн під час закупівлі АТ "Укрзалізниця" харчових продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану (детальніше).

4. Буданов: У Росії розглядають варіант мобілізувати додатково 450 000 осіб. У Росії розглядають можливість додатково призвати 450 000 осіб на війну проти України, заявив начальник ГУР (детальніше).

5. Звільнено голову ДСНС, внутрішню перевірку в службі завершено. 25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій (детальніше).

6. Завдано удар по 126 гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму – ГУР. 25 серпня було завдано удару по російській 126 окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму (детальніше).

7. Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК: що зміниться для військових. У межах модернізації військово-лікарських комісій уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК (детальніше).

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