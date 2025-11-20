Сенатор-трампіст, що просуває санкції проти РФ, висловився про можливий мирний план США

Грем підтримав таке завершення війни РФ проти України, після якого не відбудеться третього вторгнення

Ліндсі Грем (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив за "гідне й справедливе" завершення російсько-української війни завдяки переговорам за участі України та Європи. Про це політик, який просуває підтриманий раніше президентом США Дональдом Трампом законопроєкт про нові економічні обмеження щодо РФ, написав у соцмережі X.

"Стосовно існування 28-пунктного плану припинення війни між Росією та Україною, я не маю інформації про цей план і лише читав повідомлення медіа про цю пропозицію. Я твердо переконаний, що ця війна має закінчитися шляхом переговорів, які призведуть до гідного та справедливого результату, що запобігатиме третьому вторгненню [РФ до України] та стримуватиме інших від агресивних дій у всьому світі", – написав політик.

Читайте також План Віткоффа-Дмитрієва. Що у Брюсселі говорять про залаштункові ігри

Сенатор зауважив, що такого результату можна досягти лише шляхом переговорів за участю обох сторін, включно з Україною, яка є жертвою агресії Росії, а також європейських союзників Вашингтона.

Раніше, 16 листопада, Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту щодо запровадження суворих санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес із РФ.

Згодом Грем розповів, що цей документ дозволить американському президенту на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси. Наразі цей законопроєкт не ухвалено.