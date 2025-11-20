Сенатор-трампіст, що просуває санкції проти РФ, висловився про можливий мирний план США
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив за "гідне й справедливе" завершення російсько-української війни завдяки переговорам за участі України та Європи. Про це політик, який просуває підтриманий раніше президентом США Дональдом Трампом законопроєкт про нові економічні обмеження щодо РФ, написав у соцмережі X.
"Стосовно існування 28-пунктного плану припинення війни між Росією та Україною, я не маю інформації про цей план і лише читав повідомлення медіа про цю пропозицію. Я твердо переконаний, що ця війна має закінчитися шляхом переговорів, які призведуть до гідного та справедливого результату, що запобігатиме третьому вторгненню [РФ до України] та стримуватиме інших від агресивних дій у всьому світі", – написав політик.
Сенатор зауважив, що такого результату можна досягти лише шляхом переговорів за участю обох сторін, включно з Україною, яка є жертвою агресії Росії, а також європейських союзників Вашингтона.
Раніше, 16 листопада, Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту щодо запровадження суворих санкцій проти будь-якої країни, що веде бізнес із РФ.
Згодом Грем розповів, що цей документ дозволить американському президенту на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купляти російські ресурси. Наразі цей законопроєкт не ухвалено.
Раніше Грем та сенатор-демократ Блюменталь у своєму законопроєкті пропонували запровадити 500%-тарифи для покупців ресурсів РФ. У липні Трамп зауважував, що 100%-мита матимуть такий самий ефект.
- Увечері 20 листопада президент Зеленський офіційно отримав від США проєкт нового мирного плану. За результатами переговорів, Київ та Вашингтон погодилися працювати над пунктами документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України.
- Нові перемовини відбуваються на тлі чуток про нібито таємний план, створений Штатами та РФ, який було складено без Європи та Києва.
- У медіа з посиланням на анонімних співрозмовників публікуються нібито деталі цього плану, зокрема ті, що передбачають територіальні й інші поступки на користь РФ. Однак офіційно про це не повідомлялось.
- Тим часом держсекретар США Рубіо заявив, що для завершення російсько-української війни на "складні" поступки повинні піти обидві країни.
Коментарі (0)