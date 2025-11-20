Сенатор-трампист, продвигающий санкции против РФ, высказался о возможном мирном плане США

Грэм поддержал такое завершение войны РФ против Украины, после которого не произойдет третьего вторжения

Линдси Грэм (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил за "достойное и справедливое" завершение российско-украинской войны благодаря переговорам с участием Украины и Европы. Об этом политик, который продвигает поддержанный ранее президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых экономических ограничениях в отношении РФ, написал в соцсети X.

"Относительно существования 28-пунктного плана прекращения войны между Россией и Украиной, я не имею информации об этом плане и только читал сообщения медиа об этом предложении. Я твердо убежден, что эта война должна закончиться путем переговоров, которые приведут к достойному и справедливому результату, что предотвратит третье вторжение [РФ в Украину] и будет сдерживать других от агрессивных действий во всем мире", – написал политик.

Читайте также План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Сенатор отметил, что такого результата можно достичь только путем переговоров с участием обеих сторон, включая Украину, которая является жертвой агрессии России, а также европейских союзников Вашингтона.

Ранее, 16 ноября, Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении строгих санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ.

Позже Грэм рассказал, что этот документ позволит американскому президенту по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы. Сейчас этот законопроект не принят.