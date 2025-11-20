Сенатор-трампист, продвигающий санкции против РФ, высказался о возможном мирном плане США
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил за "достойное и справедливое" завершение российско-украинской войны благодаря переговорам с участием Украины и Европы. Об этом политик, который продвигает поддержанный ранее президентом США Дональдом Трампом законопроект о новых экономических ограничениях в отношении РФ, написал в соцсети X.
"Относительно существования 28-пунктного плана прекращения войны между Россией и Украиной, я не имею информации об этом плане и только читал сообщения медиа об этом предложении. Я твердо убежден, что эта война должна закончиться путем переговоров, которые приведут к достойному и справедливому результату, что предотвратит третье вторжение [РФ в Украину] и будет сдерживать других от агрессивных действий во всем мире", – написал политик.
Сенатор отметил, что такого результата можно достичь только путем переговоров с участием обеих сторон, включая Украину, которая является жертвой агрессии России, а также европейских союзников Вашингтона.
Ранее, 16 ноября, Трамп заявил о подготовке нового законопроекта о введении строгих санкций против любой страны, ведущей бизнес с РФ.
Позже Грэм рассказал, что этот документ позволит американскому президенту по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, которые продолжают покупать российские ресурсы. Сейчас этот законопроект не принят.
Ранее Грэм и сенатор-демократ Блюменталь в своем законопроекте предлагали ввести 500%-тарифы для покупателей ресурсов РФ. В июле Трамп отмечал, что 100%-пошлины будут иметь такой же эффект.
- Вечером 20 ноября президент Зеленский официально получил от США проект нового мирного плана. По результатам переговоров, Киев и Вашингтон согласились работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины.
- Новые переговоры происходят на фоне слухов о якобы тайном плане, созданном Штатами и РФ, который был составлен без Европы и Киева.
- В медиа со ссылкой на анонимных собеседников публикуются якобы детали этого плана, в частности те, которые предусматривают территориальные и другие уступки в пользу РФ. Однако официально об этом не сообщалось.
- Тем временем госсекретарь США Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны на "сложные" уступки должны пойти обе страны.
