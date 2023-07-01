Шість головних новин України та світу на 19:00 1 липня

1. В Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який тривав понад три роки. 1 липня в Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який тривав загалом 1193 дні; коронавірус переходить до групи сезонних захворювань (детальніше).

2. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про подолання корупції у судах: що пропонують. У рішенні РНБО вказується, що необхідність проведення судової реформи продиктована, зокрема, прагненням України до євроінтеграції (детальніше).

3. Прем'єр Іспанії прибув до Києва та анонсував пакет допомоги на 55 млн євро. Глава уряду Іспанії виступив у Верховній Раді, анонсувавши новий пакет допомоги Україні на 55 млн євро, подробиць щодо вмісту не уточнив (детальніше).

4. Учасник пропагандистських шоу РФ отримав посаду у Міноборони. Через три дні втратив. Декілька днів тому, 28 червня, Руслан Ригованов отримав посаду в Міноборони. На тлі цього розгорівся скандал – з'явились дані, що Ригованов брав участь в антиукраїнських політичних шоу у РФ, а також нібито причетний до "дерибану" столичного нацпарку. Сьогодні в Міноборони повідомили про відсторонення Ригованова (детальніше).

5. Зеленський заявив, що деякі затягують з F-16, навіщо – не знає. Графіків навчань немає. Зеленський вважає, що деякі партнери затягують питання з тренуваннями українських льотчиків на винищувачах F-16 та з подальшою передачею ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій (детальніше).

6. Зеленського запитали, чи влаштують його "кордони" часів ООС для переговорів. Відповів, що ні. Зеленський відкинув можливість будь-якої дипломатії з РФ доти, доки українські війська не вийдуть на кордони держави станом на 1991 рік. Він наголосив, що до 24 лютого 2022-го були не "кордони", а лінія зіткнення (детальніше).

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