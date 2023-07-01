Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля

1. В Украине официально отменили карантин COVID-19, который длился более трех лет. 1 июля в Украине официально отменили карантин COVID-19, продлившийся в общей сложности 1193 дня; коронавирус переходит в группу сезонных заболеваний (подробнее).

2. Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах: что предлагают. В решении СНБО указывается, что необходимость проведения судебной реформы продиктована, в частности, стремлением Украины к евроинтеграции (подробнее).

3. Премьер Испании прибыл в Киев и анонсировал пакет помощи на 55 млн евро. Глава правительства Испании выступил в Верховной Раде, анонсировав новый пакет помощи Украине на 55 млн евро, подробностей о содержимом не уточнил (подробнее).

4. Участник пропагандистских шоу РФ получил должность в Минобороны. Через три дня потерял. Несколько дней назад, 28 июня, Руслан Рыгованов получил должность в Минобороны. На фоне этого разгорелся скандал – появились данные, что Рыгованов принимал участие в антиукраинских политических шоу в РФ, а также якобы причастен к "дерибану" столичного нацпарка. Сегодня в Минобороны сообщили об отстранении Рыгованова (подробнее).

5. Зеленский заявил, что некоторые затягивают с F-16, зачем – не знает. Графиков учений нет. Зеленский считает, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировками украинских летчиков на истребителях F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий (подробнее).

6. Зеленского спросили, устроят ли его "границы" времен ООС для переговоров. Ответил, что нет. Зеленский отверг возможность любой дипломатии с РФ до тех пор, пока украинские войска не выйдут на границы государства по состоянию на 1991 год. Он подчеркнул, что до 24 февраля 2022 года были не "границы", а линия соприкосновения (подробнее).

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