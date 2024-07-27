Шість головних новин України та світу на 21:00 27 липня
- Збірна України вперше в історії перемогла на Олімпіаді з футболу. Збірна України перемогла Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року (детальніше).
- ГУР уразило три російські вертольоти під Москвою і в Самарі – джерело. Головне управління розвідки уразило три російські вертольоти на території РФ. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці (детальніше).
- Під Волгоградом розбився винищувач Су-34. Такими РФ бомбить українські позиції – відео. Су-34 зазнав катастрофи у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту (детальніше).
- Розвідка вдарила по трьох аеродромах Росії та пошкодила ТУ-22М3 – джерело. У ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" та "Оленья", де був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. (детальніше).
- Масштабна кібератака розвідки триває: росіяни не можуть зняти готівку в банкоматах – джерело. Після атаки Головного управління розвідки Міністерства оборони низка російських банків перестала функціонувати, внаслідок цього мешканці не можуть зняти готівку в банкоматах. Також розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ. Про це розповів співрозмовник LIGA.net у спецслужбах (детальніше).
- ППО вдалося збити ракету та російську копію ізраїльського дрона: чим ще атакувала Росія. У ніч проти 27 липня Росія вкотре атакувала Україну низкою повітряних цілей, з яких Силам оборони вдалося збити, зокрема, ракету Х-59/Х-69 та ліцензійну копію ізраїльського дрона Searcher II – "Форпост" (детальніше).
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