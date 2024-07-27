Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 27 июля
- Сборная Украины впервые в истории одержала победу на Олимпиаде по футболу. Сборная Украины победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года (подробнее).
- ГУР поразило три российских вертолета под Москвой и в Самаре – источник. Главное управление разведки поразило три российских вертолета на территории РФ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке (подробнее).
- Под Волгоградом разбился истребитель Су-34. Такими РФ бомбит украинские позиции – видео. Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета (подробнее).
- Разведка ударила по трем аэродромам России и повредила ТУ-22М3 – источник. В ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3 (подробнее).
- Масштабная кибератака разведки продолжается: россияне не могут снять наличку в банкоматах – источник. После атаки Главного управления разведки Министерства обороны ряд российских банков перестал функционировать, в результате этого жители не могут снять наличку в банкоматах. Также разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений. Об этом рассказал собеседник LIGA.net в спецслужбах (подробнее).
- ПВО удалось сбить ракету и российскую копию израильского дрона: чем еще атаковала Россия. В ночь на 27 июля Россия в очередной раз атаковала Украину рядом воздушных целей, из которых Силам обороны удалось сбить, в частности, ракету Х-59/Х-69 и лицензионную копию израильского дрона Searcher II – "Форпост" (подробнее).
Читайте также тексты дня:
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Боевой шеврон надо заслужить". Как изменилась идеология нарукавных знаков ВСУ
Украинский флаг среди Сены. Церемония открытия Олимпийских игр в 10 фото