Сім головних новин України та світу на 19:00 29 січня

Сіярто прибув до України, Міноборони позапланово перевіряє ТЦК, ЗСУ тримають Табаївку та інші новини за 29 січня

Фото: Facebook Петера Сіярто

1. Мобілізація. Міноборони позапланово перевіряє ТЦК, є багато порушень, працюємо — Умєров. В Україні позапланово проводять перевірки територіальних центрів комплектування у різних областях. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров (детальніше).

2. Зеленський про силову мобілізацію: Неправильно, для цього і буде закон, потрібна цифровізація. Президент Володимир Зеленський назвав "абсолютно неправильними" випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування забирають чоловіків силою на вулицях (детальніше).

3. Табаївка. Росіяни заявили про захоплення селища під Куп'янськом, ЗСУ спростовують — точаться бої. Російські пропагандисти опублікували неправдиву інформацію про захоплення селища Табаївка на Куп'янському напрямку. Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону (детальніше).

4. Сіярто похвалив очільника Закарпатської ОВА за "новий підхід" в угорсько-українських відносинах. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою на угорсько-українському кордоні (детальніше).

5. Прем'єр Грузії подав у відставку. Його місце посів лідер правлячої партії. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що йде у відставку (детальніше).

6. Віцепрезидент Європарламенту: Жодного швидкого прийняття України до ЄС не може бути. Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн заявив, що Україна має виконати всі вимоги для вступу в Євросоюз і це має тривати "стільки часу, скільки знадобиться". За його словами, тут не йдеться про "пришвидшений вступ" (детальніше).

7. Зустріч в Ужгороді. Угорщина виклала прохання щодо прав нацменшин в 11 пунктах. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорська сторона просить Україну повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року. Додав, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах (детальніше).

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