Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 января

Сийярто прибыл в Украину, Минобороны внепланово проверяет ТЦК, ВСУ держат Табаевку и другие новости за 29 января

Фото: Facebook Петера Сийярто

1. Мобилизация. Минобороны внепланово проверяет ТЦК, есть много нарушений, работаем – Умеров. В Украине внепланово проводят проверки территориальных центров комплектования в разных областях. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров (подробнее).

2. Зеленский о силовой мобилизации: Неправильно, для этого и будет закон, требуется цифровизация. Президент Владимир Зеленский назвал "совершенно неправильными" случаи, когда военнослужащие территориальных центров комплектования забирают мужчин силой на улицах (подробнее).

3. Табаевка. Россияне заявили о захвате поселка под Купянском, ВСУ опровергают — ведутся бои. Российские пропагандисты опубликовали ложную информацию о захвате поселка Табаевка на Купянском направлении. Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона (подробнее).

4. Сийярто похвалил главу Закарпатской ОВА за "новый подход" в венгерско-украинских отношениях. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой на венгерско-украинской границе (подробнее).

5. Премьер Грузии подал в отставку. Его место занял лидер правящей партии. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что уходит в отставку (подробнее).

6. Вице-президент Европарламента: Никакого быстрого принятия Украины в ЕС не может быть. Вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен заявил, что Украина должна выполнить все требования для вступления в Евросоюз и это должно занять "столько времени, сколько понадобится". По его словам, здесь речь не идет об "ускоренном вступлении" (подробнее).

7. Встреча в Ужгороде. Венгрия изложила прошение о правах нацменьшинств в 11 пунктах. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона просит Украину вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года. Добавил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах (подробнее).

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