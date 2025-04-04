Сійярто зустрівся з Сибігою. Знову заговорив про "відстоювання інтересів" меншин

Глави МЗС та України зустрілися 4 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Зустріч узгоджували заздалегідь

Петер Сійярто та Андрій Сибіга (Фото: Facebook Сійярто)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що 4 квітня зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Чергова зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, як і раніше, зараз і в майбутньому ми будемо відстоювати інтереси угорців Закарпаття", – написав Сійярто, не надавши деталей.

Напередодні глава угорського МЗС заявив, що очікує на зустріч з Сибігою у п'ятницю, 4 квітня, після того, як український міністр нібито скасував її минулого тижня. Своєю чергою глава української дипломатії відповів, натякнувши, що слова Сійярто не є правдою, оскільки про зустріч домовлялися саме на 4 квітня.

28 лютого угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини. 8 березня політик захотів проведення опитування щодо України у ЄС. Польський голова МЗС Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.

14 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.

20 березня глава держави заявив, що ЄС потрібна швидкість в ухваленні рішень і "чіткі інструменти" для захисту від непотрібних блокувань з боку країн – учасників блоку.