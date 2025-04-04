Сійярто зустрівся з Сибігою. Знову заговорив про "відстоювання інтересів" меншин
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що 4 квітня зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
"Чергова зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, як і раніше, зараз і в майбутньому ми будемо відстоювати інтереси угорців Закарпаття", – написав Сійярто, не надавши деталей.
Напередодні глава угорського МЗС заявив, що очікує на зустріч з Сибігою у п'ятницю, 4 квітня, після того, як український міністр нібито скасував її минулого тижня. Своєю чергою глава української дипломатії відповів, натякнувши, що слова Сійярто не є правдою, оскільки про зустріч домовлялися саме на 4 квітня.
28 лютого угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини. 8 березня політик захотів проведення опитування щодо України у ЄС. Польський голова МЗС Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.
14 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.
20 березня глава держави заявив, що ЄС потрібна швидкість в ухваленні рішень і "чіткі інструменти" для захисту від непотрібних блокувань з боку країн – учасників блоку.
- У грудні 2023-го представники угорської меншини в Україні зверталися до прем'єр-міністра Віктора Орбана із закликом не блокувати вступ України до ЄС.
- 21 березня 2025-го речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Сійярто та його український колега Андрій Сибіга мали коротку зустріч на полях конференції Raisina в індійській столиці Нью-Делі.
- 22 березня Сійярто заявив про нібито не припинювані "утиски" угорської національної меншини на Закарпатті.