Сийярто встретился с Сибигой. Вновь заговорил об "отстаивании интересов" меньшинств
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 4 апреля встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
"Очередная встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по-прежнему сейчас и в будущем мы будем отстаивать интересы венгров Закарпатья", – написал Сийярто, не предоставив деталей.
Накануне глава венгерского МИД заявил, что ожидает встречи с Сибигой в пятницу, 4 апреля, после того, как украинский министр якобы отменил ее на прошлой неделе. В свою очередь глава украинской дипломатии ответил, намекнув, что слова Сийярто не являются правдой, поскольку о встрече договаривались именно на 4 апреля.
28 февраля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии. 8 марта политик захотел проведение опроса по Украине в ЕС. Польский глава МИД Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум по Венгрии.
14 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.
20 марта глава государства заявил, что ЕС нужна скорость в принятии решений и "четкие инструменты" для защиты от ненужных блокировок со стороны стран – участников блока.
- В декабре 2023-го представители венгерского меньшинства в Украине обращались к премьер-министру Виктору Орбану с призывом не блокировать вступление Украины в ЕС.
- 21 марта 2025-го представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Сийярто и его украинский коллега Андрей Сибига имели короткую встречу на полях конференции Raisina в индийской столице Нью-Дели.
- 22 марта Сийярто заявил о якобы не прекращаемых "притеснениях" венгерского национального меньшинства в Закарпатье.