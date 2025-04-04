Сийярто встретился с Сибигой. Вновь заговорил об "отстаивании интересов" меньшинств

Главы МИД и Украины встретились 4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу согласовывали заранее

Петер Сийярто и Андрей Сибига (Фото: Facebook Сийярто)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 4 апреля встретился с украинским коллегой Андреем Сибигой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Очередная встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой по-прежнему сейчас и в будущем мы будем отстаивать интересы венгров Закарпатья", – написал Сийярто, не предоставив деталей.

Накануне глава венгерского МИД заявил, что ожидает встречи с Сибигой в пятницу, 4 апреля, после того, как украинский министр якобы отменил ее на прошлой неделе. В свою очередь глава украинской дипломатии ответил, намекнув, что слова Сийярто не являются правдой, поскольку о встрече договаривались именно на 4 апреля.

28 февраля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии. 8 марта политик захотел проведение опроса по Украине в ЕС. Польский глава МИД Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум по Венгрии.

14 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.

20 марта глава государства заявил, что ЕС нужна скорость в принятии решений и "четкие инструменты" для защиты от ненужных блокировок со стороны стран – участников блока.