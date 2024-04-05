США та Німеччина не підтримують рішення щодо запрошення України в НАТО – віцепрем'єрка

Це питання не пов'язане з Вашингтонським самітом і може бути вирішене у "будь-який момент", зауважила Ольга Стефанішина

Джо Байден та Олаф Шольц (Фото: EPA, колаж: LIGA.net)

Рішення щодо запрошення України в НАТО не підтримують дві країни Альянсу – Сполучені Штати та Німеччина. Свій скепсис вони пояснюють тим, що таке запрошення є "реальним рішенням". Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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"Порядок денний питань, які стосуються України, визначає також Україна. Для України питання запрошення в НАТО є на порядку денному – і воно буде на порядку денному стільки, скільки це потрібно до того, як це рішення буде ухвалено", – зауважила вона.

Посадовиця нагадала, що формат запрошення запропонувала сама Україна – як юридичну гарантію майбутнього членства в НАТО, і це є проміжним неостаточним рішенням, яке є на порядку денному.

"Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох. Оскільки ця інформація стала публічною, зараз і Сполучені Штати, і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників типу Угорщини, Словаччини: "Ось вони теж нібито мають скептичну позицію". Але ключова позиція цих двох країн [США та Німеччини]", – зазначила Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, ці країни пояснюють свій скепсис тим, що запрошення є "реальним рішенням".

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Вона також звернула увагу, що питання запрошення не прив'язане до Вашингтонського саміту: у НАТО "є звичка" всі найважливіші рішення не залишати на саміти.

Зокрема, це стосувалося запрошення та приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО, зауважила Стефанішина.

На думку посадовиці, запрошення може бути й на Вашингтонському саміті, і з новим генсеком НАТО, і у "будь-який момент".

Цьогорічний саміт Альянсу проходитиме в американській столиці з 9 до 11 липня.

3 квітня держсекретар США заявив про необхідність створення дорожньої карти вступу України в НАТО напередодні липневого саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні.

4 квітня глава українського МЗС Кулеба заявив, що наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги протягом п'яти років. Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що в НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для допомоги Україні.

Очільники української та німецької дипломатії повідомили, що західні союзники на чолі з ФРН домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема Patriot.

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