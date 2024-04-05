США и Германия не поддерживают решение о приглашении Украины в НАТО – вице-премьер

Этот вопрос не связан с Вашингтонским саммитом и может быть решен в "любой момент", отметила Ольга Стефанишина

Джо Байден и Олаф Шольц (Фото: EPA, коллаж: LIGA.net)

Решение о приглашении Украины в НАТО не поддерживают две страны Альянса – Соединенные Штаты и Германия. Свой скепсис они объясняют тем, что такое приглашение является "реальным решением". Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Повестка дня вопросов, касающихся Украины, определяет также Украина. Для Украины вопрос приглашения в НАТО есть в повестке дня – и он будет в повестке дня столько, сколько это нужно до того, как это решение будет принято", – отметила она.

Чиновница напомнила, что формат приглашения предложила сама Украина – как юридическую гарантию будущего членства в НАТО, и это промежуточное неокончательное решение, которое есть в повестке дня.

"Совершенно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, сейчас и Соединенные Штаты, и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников типа Венгрии, Словакии: "Вот они тоже якобы имеют скептическую позицию". Но ключевая позиция этих двух стран [США и Германии]", – отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, эти страны объясняют свой скепсис тем, что приглашение является "реальным решением".

Читайте также: Столтенберг: Все члены НАТО должны внести вклад в фонд поддержки Украины

Она также обратила внимание, что вопрос приглашения не привязан к Вашингтонскому саммиту: у НАТО "есть привычка" все важнейшие решения не оставлять на саммиты.

В частности, это касалось приглашения и присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, отметила Стефанишина.

По мнению чиновницы, приглашение может быть и на Вашингтонском саммите, и с новым генсеком НАТО, и в "любой момент".

В этом году саммит Альянса пройдет в американской столице с 9 по 11 июля.

3 апреля госсекретарь США заявил о необходимости создания дорожной карты вступления Украины в НАТО в преддверии июльского саммита Альянса, который состоится в Вашингтоне.

4 апреля глава украинского МИД Кулеба заявил, что в настоящее время у НАТО нет инструментов, чтобы предоставить Украине $100 млрд помощи в течение пяти лет. Глава МИД Польши Сикорский сказал, что в НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса для помощи Украине.

Главы украинской и немецкой дипломатии сообщили, что западные союзники во главе с ФРГ договорились усилить украинскую ПВО, прислав ей дополнительные системы, в том числе Patriot.

Читайте также: Столтенберг: F-16 не станут для Украины "серебряным шаром" в войне с Россией