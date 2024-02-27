США запитали про "вибори" в Росії, Навального та Надєждіна. Відповідь: Там не буде чесно

Міллер заявив, що у всьому світі нікого не повинно здивувати, що "вибори" в Росії не будуть вільними

Володимир Путін (Фото: EPA)

Спікер Державного департаменту Метью Міллер заявив, що "вибори" у РФ не будуть вільними та чесними. Про це він повідомив на брифінгу.

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Журналіст поставив питання, чи має Держдеп позицію щодо майбутніх "виборів" у росіян з огляду на смерть дисидента Олексія Навального у в'язниці та недопуск до голосування "опозиційного кандидата" Бориса Надєждіна.

Відповідь Міллера була такою:

"Я не думаю, що когось у світі має здивувати те, що ці вибори не будуть вільними та чесними".

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та керівна коаліція у парламенті країни відмовилися вшанувати пам'ять Навального. Глава угорського уряду звинуватив діяча у шовінізмі.

Влітку 2021 року президент США Байден погрожував диктатору Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці. Коментуючи це зараз, Байден сказав, що це було три роки тому і зараз Росія і Путін вже зустрілися з "неймовірно багатьма наслідками": втратили загиблими й пораненими понад 350 000 на війні проти України (Генштаб ЗСУ дає цифру понад 400 000), також було запроваджено "серйозні санкції в усіх напрямах".

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у смерті діяча винен Путін.

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