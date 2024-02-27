США спросили о "выборах" в России, Навальном и Надеждине. Ответ: Там не будет честно

Миллер заявил, что во всем мире никого не должно удивить, что "выборы" в России не будут свободными

Владимир Путин (Фото: EPA)

Спикер Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что "выборы" в РФ не будут свободными и честными. Об этом он сообщил на брифинге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист задал вопрос, имеет ли Госдеп позицию по предстоящим "выборам" у россиян, учитывая смерть диссидента Алексея Навального в тюрьме и недопуск к голосованию "оппозиционного кандидата" Бориса Надеждина.

Ответ Миллера был следующим:

"Я не думаю, что кого-либо в мире должно удивить то, что эти выборы не будут свободными и честными".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правящая коалиция в парламенте страны отказались почтить память Навального. Глава венгерского правительства обвинил деятеля в шовинизме.

Летом 2021 года президент США Байден угрожал диктатору Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме. Комментируя это сейчас, Байден сказал, что это было три года назад и сейчас Россия и Путин уже встретились с "чертовски многими последствиями": потеряли погибшими и ранеными более 350 000 на войне против Украины (Генштаб ВСУ дает цифру в более 400 000), также были введены "серьезные санкции по всем направлениям".

Ранее россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти деятеля виновен Путин.

Читайте также: Байден о Навальном: Путин несет ответственность за его смерть, нужно принять помощь Украине