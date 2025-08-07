Сирський підтвердив, що плани на наступ є: Перемоги не можна досягти в обороні

Головком ЗСУ каже, що для закінчення війни необхідно завдати окупантам відповідних втрат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українське командування має плани стосовно наступу, оскільки в обороні "не можна досягти перемоги". Про це воєначальник повідомив в інтерв'ю ТСН.

Журналістка запитала, чи бачить головком "місце для наступної зухвалої операції", як було з наступом на Курську область Росії.

"У нас є плани, звичайно. В обороні не можна досягти перемоги – тільки в наступі", – відповів Сирський.

Стосовно того, як досягти закінчення війни, воєначальник заявив, що "ми повинні завдати йому [ворогу] таких втрат, щоб він пішов [на це]" не з позиції сили, а на умовах України.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на українського анонімного чиновника заявляло, що під час дзвінка 4 липня президент США Дональд Трамп заявляв своєму колезі Володимиру Зеленському, що для перемоги Україні потрібно переходити в наступ.