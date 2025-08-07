Сирський підтвердив, що плани на наступ є: Перемоги не можна досягти в обороні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українське командування має плани стосовно наступу, оскільки в обороні "не можна досягти перемоги". Про це воєначальник повідомив в інтерв'ю ТСН.
Журналістка запитала, чи бачить головком "місце для наступної зухвалої операції", як було з наступом на Курську область Росії.
"У нас є плани, звичайно. В обороні не можна досягти перемоги – тільки в наступі", – відповів Сирський.
Стосовно того, як досягти закінчення війни, воєначальник заявив, що "ми повинні завдати йому [ворогу] таких втрат, щоб він пішов [на це]" не з позиції сили, а на умовах України.
Раніше видання The Washington Post з посиланням на українського анонімного чиновника заявляло, що під час дзвінка 4 липня президент США Дональд Трамп заявляв своєму колезі Володимиру Зеленському, що для перемоги Україні потрібно переходити в наступ.
- Останнім на цей час великим наступом Сил оборони стала Курська операція, що розпочалась у серпні 2024 року. Навесні 2025-го захисникам довелося вийти з більшої частини російського регіону, а загарбникам вдалось окупувати частину Сумщини на іншій ділянці кордону.
- У червні головком ЗСУ повідомляв, що свого часу Курська операція змогла відтягнути майже 63 000 росіян і близько 7000 солдатів КНДР, що послабило тиск загарбників на інших напрямках і дозволило Україні перегрупувати війська.
- Він також повідомив, що у квітні активні дії Сил оборони в іншому районі Курщини зірвали поповнення наступальних угруповань РФ на окупованих територіях. Окрім частини Курщини українські війська присутні й у Бєлгородській області РФ.
- За даними Сирського, за рік Курської операції сумарні втрати РФ становили 77 000 військових.
