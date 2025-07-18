WP: Трамп казав Зеленському, що для перемоги треба переходити у наступ
Під час дзвінка 4 липня президент США Дональд Трамп заявляв своєму колезі Володимиру Зеленському, що для перемоги Україні потрібно переходити у наступ, стверджує американське видання The Washington Post з посиланням на українського анонімного чиновника.
За його словами, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить перебіг війни, граючи в обороні, і їй треба переходити у наступ.
Не уточнюється, що на це відповів президент України.
Також співрозмовник WP розповів, що коли Трамп запитав, чи зможе Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, Зеленський відповів: "Якщо у нас буде відповідна зброя, ми можемо". Раніше про цю розмову повідомляли двоє співбесідників видання Financial Times.
У Білому домі згодом підтвердили, що президент США дійсно запитував українського колегу про можливість таких ударів, але "не заохочував до подальших вбивств". Врешті-решт, сам Трамп заявив Зеленському, що не слід бомбити Москву.
- Останнім на цей час великим наступом Сил оборони стала Курська операція, що розпочалась у серпні 2024 року. Навесні 2025-го захисникам довелось вийти з більшої частини російського регіону, а загарбникам вдалось окупувати частину Сумщини на іншій ділянці кордону.
- У червні головком ЗСУ Сирський повідомляв, що свого часу Курська операція змогла відтягнути майже 63 000 росіян і близько 7000 солдатів КНДР, що послабило тиск загарбників на інших напрямках і дозволило Україні перегрупувати війська.
- Він також повідомив, що у квітні активні дії Сил оборони в іншому районі Курщини зірвали поповнення наступальних угрупувань РФ на окупованих територіях. Окрім частини Курщини, українські війська присутні й у Бєлгородській області РФ.
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