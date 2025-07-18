WP: Трамп казав Зеленському, що для перемоги треба переходити у наступ

Президент США заявляв колезі, що Україна не змінить перебіг війни, граючи в обороні, заявив співбесідник видання

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі на саміті НАТО 25 червня 2025 року (Фото: Офіс українського президента)

Під час дзвінка 4 липня президент США Дональд Трамп заявляв своєму колезі Володимиру Зеленському, що для перемоги Україні потрібно переходити у наступ, стверджує американське видання The Washington Post з посиланням на українського анонімного чиновника.

За його словами, Трамп сказав Зеленському, що Україна не змінить перебіг війни, граючи в обороні, і їй треба переходити у наступ.

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Не уточнюється, що на це відповів президент України.

Також співрозмовник WP розповів, що коли Трамп запитав, чи зможе Україна бомбити Москву або Санкт-Петербург, Зеленський відповів: "Якщо у нас буде відповідна зброя, ми можемо". Раніше про цю розмову повідомляли двоє співбесідників видання Financial Times.

У Білому домі згодом підтвердили, що президент США дійсно запитував українського колегу про можливість таких ударів, але "не заохочував до подальших вбивств". Врешті-решт, сам Трамп заявив Зеленському, що не слід бомбити Москву.