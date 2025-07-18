WP: Трамп говорил Зеленскому, что для победы надо переходить в наступление

Президент США заявлял коллеге, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, заявил собеседник издания

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО 25 июня 2025 года (Фото: Офис украинского президента)

Во время звонка 4 июля президент США Дональд Трамп заявлял своему коллеге Владимиру Зеленскому, что для победы Украине нужно переходить в наступление, утверждает американское издание The Washington Post со ссылкой на украинского анонимного чиновника.

По его словам, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей надо переходить в наступление.

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Не уточняется, что на это ответил президент Украины.

Также собеседник WP рассказал, что когда Трамп спросил, сможет ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: "Если у нас есть будет соответствующее оружие, мы можем". Ранее об этом разговоре сообщали двое собеседников издания Financial Times.

В Белом доме впоследствии подтвердили, что президент США действительно спрашивал украинского коллегу о возможности таких ударов, но "не поощрял к дальнейшим убийствам". В конце концов, сам Трамп заявил Зеленскому не следует бомбить Москву.