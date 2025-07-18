WP: Трамп говорил Зеленскому, что для победы надо переходить в наступление
Во время звонка 4 июля президент США Дональд Трамп заявлял своему коллеге Владимиру Зеленскому, что для победы Украине нужно переходить в наступление, утверждает американское издание The Washington Post со ссылкой на украинского анонимного чиновника.
По его словам, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей надо переходить в наступление.
Не уточняется, что на это ответил президент Украины.
Также собеседник WP рассказал, что когда Трамп спросил, сможет ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: "Если у нас есть будет соответствующее оружие, мы можем". Ранее об этом разговоре сообщали двое собеседников издания Financial Times.
В Белом доме впоследствии подтвердили, что президент США действительно спрашивал украинского коллегу о возможности таких ударов, но "не поощрял к дальнейшим убийствам". В конце концов, сам Трамп заявил Зеленскому не следует бомбить Москву.
- Последним на данный момент наступлением Сил обороны стала Курская операция, начавшаяся в августе 2024 года. Весной 2025-го защитникам пришлось выйти из большей части российского региона, а захватчикам удалось оккупировать часть Сумщины на другом участке границы.
- В июне главком ВСУ Сирский сообщал, что в свое время Курская операция смогла оттянуть почти 63 000 россиян и около 7000 солдат КНДР, что ослабило давление захватчиков на других направлениях и позволило Украине перегруппировать войска.
- Он также сообщил, что в апреле активные действия Сил обороны в другом районе Курщины сорвали пополнение наступательных группировок РФ на оккупированных территориях. Кроме части Курщины, украинские войска присутствуют и в Белгородской области РФ.
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