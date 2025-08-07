Сырский подтвердил, что планы на наступление есть: Победы нельзя добиться в обороне

Главком ВСУ говорит, что для окончания войны необходимо нанести оккупантам соответствующие потери

Александр Сырский (Фото: Telegram главкома ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинское командование имеет планы насчет наступления, поскольку в обороне "нельзя добиться победы". Об этом военачальник сообщил в интервью ТСН.

Журналистка спросила, видит ли главком "место для следующей дерзкой операции", как было с наступлением на Курскую область России.

"У нас есть планы, конечно. В обороне нельзя добиться победы – только в наступлении", – ответил Сырский.

Касательно того, как достичь окончания войны, военачальник заявил, что "мы должны нанести ему [врагу] такие потери, чтобы он пошел [на это]" не с позиции силы, а на условиях Украины.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на украинского анонимного чиновника заявляло, что во время звонка 4 июля президент США Дональд Трамп заявил своему коллеге Владимиру Зеленскому, что для победы Украине нужно переходить в наступление.