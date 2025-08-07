Сырский подтвердил, что планы на наступление есть: Победы нельзя добиться в обороне
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинское командование имеет планы насчет наступления, поскольку в обороне "нельзя добиться победы". Об этом военачальник сообщил в интервью ТСН.
Журналистка спросила, видит ли главком "место для следующей дерзкой операции", как было с наступлением на Курскую область России.
"У нас есть планы, конечно. В обороне нельзя добиться победы – только в наступлении", – ответил Сырский.
Касательно того, как достичь окончания войны, военачальник заявил, что "мы должны нанести ему [врагу] такие потери, чтобы он пошел [на это]" не с позиции силы, а на условиях Украины.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на украинского анонимного чиновника заявляло, что во время звонка 4 июля президент США Дональд Трамп заявил своему коллеге Владимиру Зеленскому, что для победы Украине нужно переходить в наступление.
- Последним на данный момент большим наступлением Сил обороны стала Курская операция, начавшаяся в августе 2024 года. Весной 2025-го защитникам пришлось выйти из большей части российского региона, а захватчикам удалось оккупировать часть Сумской области на другом участке границы.
- В июне главком ВСУ сообщал, что в свое время Курская операция смогла оттянуть почти 63 000 россиян и около 7000 солдат КНДР, что ослабило давление захватчиков на других направлениях и позволило Украине перегруппировать войска.
- Он также сообщил, что в апреле активные действия Сил обороны в другом районе Курской области сорвали пополнение наступательных группировок РФ на оккупированных территориях. Помимо части Курской области украинские войска присутствуют и в Белгородской области РФ.
- По данным Сырского, за год Курской операции суммарные потери РФ составили 77 000 военных.
