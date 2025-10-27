Україна запрошувала топчиновників США, зокрема Віткоффа, опція завжди відкрита – Сибіга
Україна запрошувала до себе американських високопоставлених чиновників, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. Це запрошення завжди залишається відкритим, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.
"Українська сторона запросила американських високоурядовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі-то, для наших американських союзників не потрібно додаткових запрошень. Воно завжди залишається відкритим ", – заявив посадовець.
Водночас Сибіга не відповів, чи очікує Україна цього або найближчими тижнями візиту представників США, зокрема Віткоффа.
Останній, як і американський президент Дональд Трамп, поки не здійснював візитів до України. Натомість з-поміж посадовців адміністрації Штатів такі поїздки мав спецпосланець з питань України Кіт Келлог.
- Раніше співрозмовники видання The Washington Post повідомили, що спецпосланець Трампа Віткофф під час зустрічі з Зеленським у Білому домі 17 жовтня тиснув на українську делегацію щодо здачі Донецької області Росії. Чиновник і раніше оголошував позицію РФ щодо війни.
- Згодом президент Зеленський повідомив, що під час переговорів Віткофф передав йому вимогу Росії щодо виведення військ з Донецької й Луганської областей. Однак глава держави наголосив, що позиція Києва з цього питання не змінилася. Трамп публічно висловлювався за замороження війни на нинішній лінії фронту, це ж підтримав і керівник України.
- Співбесідники Axios заявляли, що на 25 жовтня була запланована зустріч Віткоффа зі спецпосланцем Путіна Дмитрієвим, який поїхав до США після запровадження нових американських санкцій проти Москви. Однак наразі невідомо, чи відбулася така зустріч.
