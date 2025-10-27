Україна запрошувала топчиновників США, зокрема Віткоффа, опція завжди відкрита – Сибіга

Глава української дипломатії заявив, що Київ "завжди радий вітати" американських партнерів у себе

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Україна запрошувала до себе американських високопоставлених чиновників, зокрема спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа. Це запрошення завжди залишається відкритим, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

"Українська сторона запросила американських високоурядовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі-то, для наших американських союзників не потрібно додаткових запрошень. Воно завжди залишається відкритим ", – заявив посадовець.

Водночас Сибіга не відповів, чи очікує Україна цього або найближчими тижнями візиту представників США, зокрема Віткоффа.

Останній, як і американський президент Дональд Трамп, поки не здійснював візитів до України. Натомість з-поміж посадовців адміністрації Штатів такі поїздки мав спецпосланець з питань України Кіт Келлог.