Украина приглашала топ-чиновников США, в частности Уиткоффа, опция всегда открыта – Сибига

Глава украинской дипломатии заявил, что Киев "всегда рад приветствовать" американских партнеров у себя

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Украина приглашала к себе американских высокопоставленных чиновников, в том числе специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Это приглашение всегда остается открытым, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей. А вообще-то, для наших американских союзников не нужно дополнительных приглашений. Оно всегда остается открытым", – заявил чиновник.

В то же время Сибига не ответил, ожидает ли Украина на этой или в ближайшие недели визита представителей США, в том числе Уиткоффа.

Последний, как и американский президент Дональд Трамп, пока не совершал визитов в Украину. Зато среди должностных лиц администрации Штатов такие поездки были у спецпосланника по вопросам Украины Кита Келлога.