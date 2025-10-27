Украина приглашала топ-чиновников США, в частности Уиткоффа, опция всегда открыта – Сибига
Украина приглашала к себе американских высокопоставленных чиновников, в том числе специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Это приглашение всегда остается открытым, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.
"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей. А вообще-то, для наших американских союзников не нужно дополнительных приглашений. Оно всегда остается открытым", – заявил чиновник.
В то же время Сибига не ответил, ожидает ли Украина на этой или в ближайшие недели визита представителей США, в том числе Уиткоффа.
Последний, как и американский президент Дональд Трамп, пока не совершал визитов в Украину. Зато среди должностных лиц администрации Штатов такие поездки были у спецпосланника по вопросам Украины Кита Келлога.
- Ранее собеседники The Washington Post сообщили, что спецпосланник Трампа Уиткофф во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября давил на украинскую делегацию в плане сдачи Донецкой области России. Чиновник и ранее оглашал позицию РФ по войне.
- Впоследствии президент Зеленский сообщил, что во время переговоров Уиткофф передал ему требование России о выводе войск из Донецкой и Луганской областей. Однако глава государства подчеркнул, что позиция Киева по этому вопросу не изменилась. Трамп публично высказывался за замораживание войны на нынешней линии фронта, это же поддержал и руководитель Украины.
- Собеседники Axios заявляли, что на 25 октября была запланирована встреча Уиткоффа со спецпосланником Путина Дмитриевым, который поехал в США после введения новых американских санкций против Москвы. Однако пока неизвестно, состоялась ли такая встреча.
