УП: Держбюро розслідувань провело обшуки в ексглави зовнішньої розвідки Кондратюка

Валерій Кондратюк (Фото: СЗР)

У середу, 24 вересня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Про це повідомила Українська правда з посиланням на неназваних співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними медіа, слідчі дії проводились у межах розслідування провадження від липня 2025 року.

Провадження стосується можливого перевищення влади та службових повноважень посадовцями СЗР під час здійснення закупівлі в грудні 2020 року в ТОВ "С-Монітор" спеціального апаратно-програмного комплексу для виявлення та прогнозування загроз в інформаційній сфері за державним контрактом на суму 112 млн грн, який не був обумовлений потребою служби.

Дзеркало тижня із посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що обшуки відбулися саме у будинку ексглави зовнішньої розвідки.

"Обшуки уже відбулися", – зазначив співрозмовник, не розкриваючи деталей.

Кондратюк – український офіцер спецслужб, генерал-лейтенант. У 2020-2021 роках обіймав посаду глави СЗР, у 2016-2019 роках – заступника голови адміністрації президента. До цього Кондратюк очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони, а у 2014-2015 роках був начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Він є учасником бойових дій на території Іраку та з 2014 року брав участь у російсько-українській війні.

ДБР офіційно не повідомляло про обшуки у Кондратюка.