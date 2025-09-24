УП: Держбюро розслідувань провело обшуки в ексглави зовнішньої розвідки Кондратюка
У середу, 24 вересня, Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. Про це повідомила Українська правда з посиланням на неназваних співрозмовників у правоохоронних органах.
За даними медіа, слідчі дії проводились у межах розслідування провадження від липня 2025 року.
Провадження стосується можливого перевищення влади та службових повноважень посадовцями СЗР під час здійснення закупівлі в грудні 2020 року в ТОВ "С-Монітор" спеціального апаратно-програмного комплексу для виявлення та прогнозування загроз в інформаційній сфері за державним контрактом на суму 112 млн грн, який не був обумовлений потребою служби.
Дзеркало тижня із посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що обшуки відбулися саме у будинку ексглави зовнішньої розвідки.
"Обшуки уже відбулися", – зазначив співрозмовник, не розкриваючи деталей.
Кондратюк – український офіцер спецслужб, генерал-лейтенант. У 2020-2021 роках обіймав посаду глави СЗР, у 2016-2019 роках – заступника голови адміністрації президента. До цього Кондратюк очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони, а у 2014-2015 роках був начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Він є учасником бойових дій на території Іраку та з 2014 року брав участь у російсько-українській війні.
ДБР офіційно не повідомляло про обшуки у Кондратюка.
- 2 серпня 2025 року НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: до схеми нібито причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Того ж дня Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових НГУ, які нібито теж причетні до корупційної справи.
- Гайдая звільнили з посади глави Мукачівської районної державної адміністрації. А 4 серпня затриманим вручили підозри.
