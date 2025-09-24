УП: Госбюро расследований провело обыски у экс-главы внешней разведки Кондратюка

Следственные действия в отношении генерал-лейтенанта проводились в рамках расследования производства от июля 2025 года

Валерий Кондратюк (Фото: СВР)

В среду, 24 сентября, Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки, генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах.

По данным медиа, следственные действия проводились в рамках расследования производства от июля 2025 года.

Производство касается возможного превышения власти и служебных полномочий должностными лицами СВР при осуществлении закупки в декабре 2020 года в ООО "С-Монитор" специального аппаратно-программного комплекса для выявления и прогнозирования угроз в информационной сфере по государственному контракту на сумму 112 млн грн, который не был обусловлен потребностью службы.

Зеркало недели со ссылкой на анонимных собеседников сообщило, что обыски прошли именно в доме экс-главы внешней разведки.

"Обыски уже состоялись", – отметил собеседник, не раскрывая деталей.

Кондратюк – украинский офицер спецслужб, генерал-лейтенант. В 2020-2021 годах занимал должность главы СВР, в 2016-2019 годах – заместителя главы администрации президента. До этого Кондратюк возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны, а в 2014-2015 годах был начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Он является участником боевых действий на территории Ирака и с 2014 года участвовал в российско-украинской войне.

ГБР официально не сообщало об обысках у Кондратюка.