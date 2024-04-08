Вісім головних новин України та світу на 21:00 8 квітня

Командувач Сухопутних військ відреагував на цькування працівників ТЦК, Росія черговими атаками вбила людей у Сумській області і Запоріжжі

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1. Павлюк: Миритися із порушенням прав цивільних не будемо, порушувати права військових не дозволимо. Цькування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є неприпустимим, і порушення їхніх прав не можна дозволяти. Водночас миритись із порушенням прав цивільних теж не будуть. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк (детальніше).

2. Загибель підлітка на фунікулері. Водію Управління держохорони оголосили підозру у вбивстві. Водію Управління державної охорони, якого затримали через загибель підлітка на станції київського фунікулера 7 квітня, оголосили про підозру (детальніше).

3. "У травні може не вистачити бензину". Росія звернулася по допомогу до Казахстану. Росія, традиційний експортер нафтопродуктів до країн Центральної Азії, попросила Казахстан створити аварійний резерв автобензину обсягом 100 000 тонн для постачання на російський ринок у разі виникнення там дефіциту. Про це з посиланням на джерела пише Reuters (детальніше).

4. Мобілізація. Остаточного рішення комітету на сьогодні немає – нардеп. Наразі немає остаточного рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію, адже деякі суперечливі моменти досі не узгоджені. Про це в коментарі LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін (детальніше).

5. Падіння Іл-76. Рідні полонених не знайшли ознак, які б вказували на їхніх близьких – Коордштаб. Коордштаб повідомив LIGA.net, що досі не має інформації щодо того, хто перебував на борту літака, який впав 24 січня в Бєлгородській області (детальніше).



6. У Балтійському морі горів російський ракетний корабель "Серпухов" – розвідка. В Росії вигорів ракетний корабель "Серпухов": всередині повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони (детальніше).



7. Регулятор виступив проти заборони онлайн-казино для військових. Пропонує альтернативу. Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) виступає проти заборони онлайн-казино для військових. Про це вона повідомила на запит LIGA.net (детальніше).



8. Троє загиблих внаслідок удару по Запоріжжю, також Росія вбила людину КАБами на Сумщині. Троє цивільних людей загинули внаслідок російського удару по Запоріжжю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також Росія вгатила керованими авіабомбами по Білопіллю Сумської області, в результаті чого загинула жінка (детальніше).



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