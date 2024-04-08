Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 8 апреля

Фото - Сумская ОВА

1. Павлюк: Мириться с нарушением гражданских прав не будем, нарушать права военных не позволим. Травля работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки недопустима, и нарушения их прав нельзя разрешать. В то же время, мириться с нарушением прав гражданских тоже не будут. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк (подробнее).

2. Смерть подростка в фуникулере. Водителю Управления госохраны объявили подозрение в убийстве. Водитель Управления государственной охраны, которого задержали из-за гибели подростка на станции киевского фуникулера 7 апреля, объявили о подозрении (подробнее).

3. "В мае может не хватить бензина". Россия обратилась за помощью в Казахстан. Россия, традиционный экспортер нефтепродуктов в страны Центральной Азии, попросила Казахстан создать аварийный резерв автобензина в объеме 100 000 тонн для поставки на российский рынок в случае возникновения там дефицита. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters (подробнее).

4. Мобилизация. Окончательного решения комитета сегодня нет – нардеп. Сейчас нет окончательного решения комитета по законопроекту о мобилизации, так как некоторые противоречивые моменты до сих пор не согласованы. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин (подробнее).

5. Падение Ил-76. Родные пленных не нашли признаков, указывающих на их близких – Коордштаб. Коордштаб сообщил LIGA.net, что до сих пор не располагает информацией о том, кто находился на борту упавшего 24 января в Белгородской области самолета (подробнее).



6. В Балтийском море горел российский ракетный корабль "Серпухов" – разведка. В России выгорел ракетный корабль Серпухов: внутри полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны (подробнее).



7. Регулятор выступил против запрета онлайн-казино для военных. Предлагает альтернативу. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выступает против запрета онлайн-казино для военных. Об этом она сообщила в ответ на запрос LIGA.net (подробнее).



8. Трое погибших в результате удара по Запорожью, также Россия убила человека КАБами на Сумщине. Трое гражданских людей погибли в результате российского удара по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Также Россия ударила управляемыми авиабомбами по Белополью Сумской области, в результате чего погибла женщина (подробнее).



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