Пентагон місяцями блокував далекобійні удари України по території Росії – WSJ

Піт Гегсет (Фото: EPA)

Пентагон місяцями блокував використання Україною ракет далекого радіуса дії для ударів по території Росії. Про це повідомили Wall Street Journal офіційні особи США.

За словами чиновників, процедура затвердження на високому рівні Міністерства оборони, про яку не було оголошено, з кінця весни заборонила Україні запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях углиб Росії.

Двоє чиновників повідомили, що принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS для атаки на цілі по території Росії, але отримала відмову.

Видання зазначає, що заступник міністра оборони Пентагону Елбридж Колбі розробив "механізм перегляду" для вирішення запитів Києва на використання далекобійної зброї американського виробництва, а також тієї, що надається Україні європейськими союзниками, які покладаються на американську розвідку та компоненти.

Цей огляд дає міністру оборони Піту Гегсету остаточне слово щодо того, чи може Україна використовувати систему ATACMS для ударів по цілях у РФ.