Пентагон месяцами блокировал дальнобойные удары Украины по территории России – WSJ

По словам чиновников, один раз Украина пыталась использовать ATACMS для атаки по территории России, но получила отказ

Пит Хэгсет (Фото: EPA)

Пентагон месяцами блокировал использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Об этом сообщили Wall Street Journal официальные лица США.

По словам чиновников, процедура утверждения на высоком уровне Министерства обороны, о которой не было объявлено, с конца весны запретила Украине запускать американские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) по целям вглубь России.

Двое чиновников сообщили, что по крайней мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS для атаки на цели по территории России, но получила отказ.

Издание отмечает, что заместитель министра обороны Пентагона Элбридж Колби разработал "механизм пересмотра" для решения запросов Киева на использование дальнобойного оружия американского производства, а также того, что предоставляется Украине европейскими союзниками, полагающимися на американскую разведку и компоненты.

Этот обзор дает министру обороны Питу Хегсету окончательное слово относительно того, может ли Украина использовать систему ATACMS для ударов по целям в РФ.