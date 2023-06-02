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Залужний про нічну атаку на Київ: Збито 15 ракет та 21 безпілотник

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 09:39
Залужний про нічну атаку на Київ: Збито 15 ракет та 21 безпілотник - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

В ніч проти 2 червня над Києвом силами протиповітряної оборони знищено 15 крилатих ракет та 21 дрон-камікадзе. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, близько 23:00 у ніч на 2 червня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131 з південного напрямку.

Близько 03:00 бомбардувальники Ту-95мс з крилатими ракетами типу Х-101/Х-555 були у повітряному просторі України.

"Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", – написав головнокомандувач.

Силами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

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Мілана Головань
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війнаавіаціябезпілотникракетаБПЛАдронВалерій Залужний
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