Залужний про нічну атаку на Київ: Збито 15 ракет та 21 безпілотник
02.06.2023, 09:39
Валерій Залужний (Фото: ОП)
В ніч проти 2 червня над Києвом силами протиповітряної оборони знищено 15 крилатих ракет та 21 дрон-камікадзе. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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За його словами, близько 23:00 у ніч на 2 червня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131 з південного напрямку.
Близько 03:00 бомбардувальники Ту-95мс з крилатими ракетами типу Х-101/Х-555 були у повітряному просторі України.
"Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону", – написав головнокомандувач.
Силами протиповітряної оборони усі цілі знищено.
- Вдень 29 травня РФ повторно атакувала Київ: 11 із 11 "Іскандерів" збито.
- Вночі 30 травня окупанти залетіли у Київ "шахедами", є жертва та руйнування у столиці й області. ППО знищила 29 дронів із 31.
- Вночі 1 червня РФ знову вдарила по Києву "Іскандерами": збиті всі 10 ракет.
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