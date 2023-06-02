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Залужный о ночной атаке на Киев: Сбиты 15 ракет и 21 беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 09:39
Залужный о ночной атаке на Киев: Сбиты 15 ракет и 21 беспилотник - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

В ночь на 2 июня над Киевом силами противовоздушной обороны уничтожено 15 крылатых ракет и 21 дрон-камикадзе. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, около 23:00 в ночь на 2 июня россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131 с южного направления.

Около 03:00 бомбардировщики Ту-95мс с крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555 находились в воздушном пространстве Украины.

"Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону", – написал главнокомандующий.

Силами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

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Милана Головань
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