Зеленський після російської атаки на Одесу: Це показові удари після дзвінків Путіну

Наслідки удару РФ по Одесі (Фото: Суспільне)

Після атаки російських окупантів на Одесу, внаслідок якої загинули восьмеро людей, президент Володимир Зеленський заявив, що подібні удари з боку диктатора РФ Володимира Путіна є "показовими".

"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – сказав він.

Вдень 18 листопада Росія завдала ракетного удару по житловій забудові у районі ділової активності. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, кількість постраждалих зросла до 39 осіб, серед яких четверо дітей віком сім та десяти років, та двоє у віці 11 років. Серед загиблих медики, правоохоронці та цивільні.

14 листопада 2024 року ворог атакував Одесу ударними дронами. Станом на 15 листопада було відомо, що загинула одна жінка, ще вісім людей постраждали.

17 листопада повідомлялося, що Росія здійснила масовану атаку по Україні. Сили ППО збили понад сотню ракет та 42 дрони.

Того ж дня стало відомо, що внаслідок ворожого удару по Одесі загинули двоє енергетиків.