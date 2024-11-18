Зеленський після російської атаки на Одесу: Це показові удари після дзвінків Путіну
Після атаки російських окупантів на Одесу, внаслідок якої загинули восьмеро людей, президент Володимир Зеленський заявив, що подібні удари з боку диктатора РФ Володимира Путіна є "показовими".
"Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – сказав він.
Вдень 18 листопада Росія завдала ракетного удару по житловій забудові у районі ділової активності. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, кількість постраждалих зросла до 39 осіб, серед яких четверо дітей віком сім та десяти років, та двоє у віці 11 років. Серед загиблих медики, правоохоронці та цивільні.
- 14 листопада 2024 року ворог атакував Одесу ударними дронами. Станом на 15 листопада було відомо, що загинула одна жінка, ще вісім людей постраждали.
- 17 листопада повідомлялося, що Росія здійснила масовану атаку по Україні. Сили ППО збили понад сотню ракет та 42 дрони.
- Того ж дня стало відомо, що внаслідок ворожого удару по Одесі загинули двоє енергетиків.