Зеленский после российской атаки на Одессу: Это показательные удары после звонков Путину
Последствия удара РФ по Одессе (Фото: Суспильне)

После атаки российских кафиров на Одессу, в результате которой погибли восемь человек, президент Владимир Зеленский заявил, что подобные удары со стороны диктатора РФ Владимира Путина являются "показательными".

"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – сказал он.

Днем 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по жилой застройке в районе деловой активности. В результате атаки погибли восемь человек, количество пострадавших возросло до 39 человек, среди которых четверо детей в возрасте семи и десяти лет, и двое в возрасте 11 лет. Среди погибших медики, правоохранители и гражданские.

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