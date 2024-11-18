Зеленский после российской атаки на Одессу: Это показательные удары после звонков Путину
После атаки российских кафиров на Одессу, в результате которой погибли восемь человек, президент Владимир Зеленский заявил, что подобные удары со стороны диктатора РФ Владимира Путина являются "показательными".
"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – сказал он.
Днем 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по жилой застройке в районе деловой активности. В результате атаки погибли восемь человек, количество пострадавших возросло до 39 человек, среди которых четверо детей в возрасте семи и десяти лет, и двое в возрасте 11 лет. Среди погибших медики, правоохранители и гражданские.
- 14 ноября 2024 года враг атаковал Одессу ударными дронами. По состоянию на 15 ноября было известно, что погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали.
- 17 ноября сообщалось, что Россия совершила массированную атаку по Украине. Силы ПВО сбили более сотни ракет и 42 дрона.
- В тот же день стало известно, что в результате вражеского удара по Одессе погибли два энергетика.