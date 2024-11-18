Зеленский после российской атаки на Одессу: Это показательные удары после звонков Путину

Последствия удара РФ по Одессе (Фото: Суспильне)

После атаки российских кафиров на Одессу, в результате которой погибли восемь человек, президент Владимир Зеленский заявил, что подобные удары со стороны диктатора РФ Владимира Путина являются "показательными".

"Это не случайные удары – это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", – сказал он.

Днем 18 ноября Россия нанесла ракетный удар по жилой застройке в районе деловой активности. В результате атаки погибли восемь человек, количество пострадавших возросло до 39 человек, среди которых четверо детей в возрасте семи и десяти лет, и двое в возрасте 11 лет. Среди погибших медики, правоохранители и гражданские.

14 ноября 2024 года враг атаковал Одессу ударными дронами. По состоянию на 15 ноября было известно, что погибла одна женщина, еще восемь человек пострадали.

17 ноября сообщалось, что Россия совершила массированную атаку по Украине. Силы ПВО сбили более сотни ракет и 42 дрона.

В тот же день стало известно, что в результате вражеского удара по Одессе погибли два энергетика.