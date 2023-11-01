Зеленський створив військову адміністрацію у Сумах. Раніше мера міста затримали на хабарі

Президент Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у Сумах та призначив її начальником Олексія Дрозденка. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

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Документ був опублікований 31 жовтня та набув чинності з моменту оприлюднення.

Ще 2 жовтня у Сумах було затримано міського голову Олександра Лисенка. Правоохоронці заявили, що його та ще одного чиновника викрили на отриманні 2,1 млн грн хабаря. Їм оголошено про підозри.

Вже 4 жовтня Лисенка було заарештовано на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн. 6 жовтня стало відомо, що Лисенка було випущено з-під арешту під заставу та відсторонено з посади.

Наприкінці жовтня у міській раді Сум провели слідчі дії у справі про заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби добровольчого формування територіальної громади.

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