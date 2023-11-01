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Зеленский создал военную администрацию в Сумах. Ранее мэра города задержали на взятке

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 11:14
Зеленский создал военную администрацию в Сумах. Ранее мэра города задержали на взятке - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский создал военную администрацию в Сумах и назначил ее начальником Алексея Дрозденко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Документ был опубликован 31 октября и вступил в силу с момента обнародования.

Еще 2 октября в Сумах был задержан городской глава Александр Лысенко. Правоохранители заявили, что его и еще одного чиновника разоблачили на получении 2,1 млн грн взятки. Им объявлено о подозрениях.

Уже 4 октября Лысенко был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн. 6 октября стало известно, что Лысенко был выпущен из-под ареста под залог и отстранен от должности.

В конце октября в городском совете Сум провели следственные действия по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на нужды добровольческого формирования территориальной общины. 

Читайте также: В Сумах двух правоохранителей обвиняют в махинациях с гуманитаркой для ВСУ на 1 млн грн 

Дмитрий Гриниченко
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коррупцияВладимир ЗеленскийвойнаСумыалександр лысенковоенная администрацияАлексей Дрозденко
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