Зеленский создал военную администрацию в Сумах. Ранее мэра города задержали на взятке
Президент Владимир Зеленский создал военную администрацию в Сумах и назначил ее начальником Алексея Дрозденко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Документ был опубликован 31 октября и вступил в силу с момента обнародования.
Еще 2 октября в Сумах был задержан городской глава Александр Лысенко. Правоохранители заявили, что его и еще одного чиновника разоблачили на получении 2,1 млн грн взятки. Им объявлено о подозрениях.
Уже 4 октября Лысенко был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн грн. 6 октября стало известно, что Лысенко был выпущен из-под ареста под залог и отстранен от должности.
В конце октября в городском совете Сум провели следственные действия по делу о завладении бюджетными средствами, выделенными на нужды добровольческого формирования территориальной общины.
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