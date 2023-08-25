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Бійці РДК звернулися до вагнерівців: пропонують перейти до них і дійти Москви – відео видео

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25.08.2023, 00:11
Відео: РДК
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Російський добровольчий корпус (РДК) запропонував вагнерівцям, які не чинили воєнних злочинів проти України, вступити до лав РДК і в подальшому довести до кінця "похід на Москву". Відповідне відеозвернення записав глава РК Денис Капустін, також відомий як Денис Нікітін.

Після заяв РФ про загибель ватажка російської терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина Капустін запропонував вагнерівцям, у яких були "цинічно страчені командири і батько-засновник", "зберегти свою честь і помститися катам, перейшовши на бік України".

"Якщо ви не чинили воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку, т.зв. "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися у 200 км від МКАДу, а дійти до кінця", – заявив Капустін.

За його словами, у разі добровільного переходу на бік України, ЗСУ та Міноборони "гарантують безпеку та гідні умови".

Українські військовослужбовці таких публічних заяв щодо вагнерівців не робили. Раніше в Генштабі ЗСУ на запит LIGA.net відповіли, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курує ГУР МО.

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Оксана Житнюк
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війнаєвгеній пригожингрупа вагнерардк
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