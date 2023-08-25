Російський добровольчий корпус (РДК) запропонував вагнерівцям, які не чинили воєнних злочинів проти України, вступити до лав РДК і в подальшому довести до кінця "похід на Москву". Відповідне відеозвернення записав глава РК Денис Капустін, також відомий як Денис Нікітін.

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Після заяв РФ про загибель ватажка російської терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина Капустін запропонував вагнерівцям, у яких були "цинічно страчені командири і батько-засновник", "зберегти свою честь і помститися катам, перейшовши на бік України".

"Якщо ви не чинили воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку, т.зв. "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися у 200 км від МКАДу, а дійти до кінця", – заявив Капустін.

За його словами, у разі добровільного переходу на бік України, ЗСУ та Міноборони "гарантують безпеку та гідні умови".

Українські військовослужбовці таких публічних заяв щодо вагнерівців не робили. Раніше в Генштабі ЗСУ на запит LIGA.net відповіли, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курує ГУР МО.

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