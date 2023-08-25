Російський добровольчий корпус (РДК) запропонував вагнерівцям, які не чинили воєнних злочинів проти України, вступити до лав РДК і в подальшому довести до кінця "похід на Москву". Відповідне відеозвернення записав глава РК Денис Капустін, також відомий як Денис Нікітін.
Після заяв РФ про загибель ватажка російської терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина Капустін запропонував вагнерівцям, у яких були "цинічно страчені командири і батько-засновник", "зберегти свою честь і помститися катам, перейшовши на бік України".
"Якщо ви не чинили воєнних злочинів на території України, то ми пропонуємо вам вступити до наших лав і спочатку завершити цю кровопролитну м'ясорубку, т.зв. "СВО", а потім знову вирушити маршем на Москву, але цього разу не зупинятися у 200 км від МКАДу, а дійти до кінця", – заявив Капустін.
За його словами, у разі добровільного переходу на бік України, ЗСУ та Міноборони "гарантують безпеку та гідні умови".
Українські військовослужбовці таких публічних заяв щодо вагнерівців не робили. Раніше в Генштабі ЗСУ на запит LIGA.net відповіли, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курує ГУР МО.
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- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які знаходилися в літаку, не вижили. Досье пише, що в літаку з Пригожиним було знищено двох його близьких соратників і учасників війни в Сирії.
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