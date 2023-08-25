Русский добровольческий корпус (РДК) предложил вагнеровцам, которые не совершали военных преступлений против Украины, вступить в ряды РДК и в дальнейшем довести до конца "поход на Москву". Соответствующее видеообращение записал глава РК Денис Капустин, также известный как Денис Никитин.

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После заявлений РФ о гибели главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина Капустин предложил вагнеровцам, у которых были "цинично казнены командиры и отец-основатель", "сохранить свою честь и отомстить палачам, перейдя на сторону Украины".

"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку, т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на этот раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца", – заявил Капустин.

По его словам, в случае добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ и Минобороны "гарантируют безопасность и достойные условия".

Украинские военнослужащие подобных публичных заявлений насчет вагнеровцев не делали. Ранее в Генштабе ВСУ по запросу LIGA.net ответили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельности и РДК, и Легиона Свобода России курирует ГУР МО.

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