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Король FPV. Боєць ЗСУ показав вищий пілотаж – завів дрон-камікадзе у бліндаж росіян у лісі: відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 11:53
Оператор з FPV-дроном (ілюстративне фото – 110 бригада)
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Український оператор вразив бліндаж російських окупантів, акуратно завівши в нього FPV-дрон із саморобним вибуховим пристроєм. Сталося все у лісі. Відео від першої особи виклали військові зведеної тактичної групи "Адам".

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Майстерність володіння дроном боєць Сил оборони демонстрував у лісі, на різній швидкості та із зависаннями на одному місці огинаючи у складному для опановування на такому рівні ACRO-режимі стовбури дерев.

На фінальних метрах FPV-дрон залетів під маскувальний навіс, повернув праворуч у вхід у бліндаж, а потім "зайшов" до нього.

"Доставка до дверей", – підписано ролик.

Автори відео та ефективного ураження об'єкта противника – 1 стрілецька рота 2 стрілецького батальйону ім. Тараса Бобаніча у складі 67 окремої механізованої бригади "ДУК".

Читайте також: Що сталося на аеродромі "Халіно"? Джерело у розвідці: Дрон-пастка вбив командування авіаполку

Євген Пилипенко
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війнадронбліндаждрон-камікадзеFPV
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