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Король FPV. Боец ВСУ показал высший пилотаж – завел дрон в блиндаж россиян: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 11:53
Оператор с FPV-дроном (иллюстративное фото - 110 бригада)
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Украинский оператор поразил блиндаж российских оккупантов, аккуратно заведя в него FPV-дрон с самодельным взрывным устройством. Происходило все в лесу. Видео от первого лица выложили военные сводной тактической группы "Адам".

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Мастерство владения дроном боец Сил обороны демонстрировал в лесу, на разной скорости и с зависаниями на одном месте огибая в крайне для овладения на таком уровне ACRO-режиме стволы деревьев.

На финальных метрах FPV-дрон залетел под маскировочный навес, повернул направо во вход в блиндаж, и затем "зашел" в него.

"Доставка к двери", – подписан ролик.

Авторы видео и эффективного поражения объекта противника – 1 стрелковая рота 2 стрелкового батальона им. Тараса Бобанича в составе 67 отдельной механизированной бригады "ДУК".

Читайте также: Что произошло на аэродроме "Халино"? Источник в разведке: Дрон-ловушка убил командование авиаполка

Євген Пилипенко
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