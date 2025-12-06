Спецпризначенці ГУР знищили російський "Бук" на окупованій частині Запорізької області – відеодоповнено
Бійці Головного управління розвідки знищили російську систему протиповітряної оборони "Бук-М3" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомила пресслужба відомства.
"6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3", – йдеться у дописі.
За даними розвідки, ураження чергової дорогої системи ППО росіян відбулося поблизу населеного пункту Святотроїцьке.
На окупованій частині Запорізької області є два населених пункти з такою назвою. LIGA.net звернулось до ГУР по уточнення, про який саме з них йдеться, й додасть відповідь, як тільки отримає її.
ОНОВЛЕНО. Пресслужба ГУР повідомила LIGA.net, що йдеться про село Святотроїцьке Пологівського району. Відстань від населеного пункту до лінії фронту – близько 50 кілометрів по прямій, він розташований між Гуляйполем та тимчасово окупованим Маріуполем.
Вартість одного такого ЗРК становить $40-50 млн.
- Зокрема, раніше бійці ГУР вражали такі системи у вересні та у жовтні.
- Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч проти 6 грудня Сили оборони уразили важливі об’єкти окупантів – в Росії та на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
Коментарі (0)