Бійці Головного управління розвідки знищили російську систему протиповітряної оборони "Бук-М3" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомила пресслужба відомства.

"6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3", – йдеться у дописі.

За даними розвідки, ураження чергової дорогої системи ППО росіян відбулося поблизу населеного пункту Святотроїцьке.

На окупованій частині Запорізької області є два населених пункти з такою назвою. LIGA.net звернулось до ГУР по уточнення, про який саме з них йдеться, й додасть відповідь, як тільки отримає її.

ОНОВЛЕНО. Пресслужба ГУР повідомила LIGA.net, що йдеться про село Святотроїцьке Пологівського району. Відстань від населеного пункту до лінії фронту – близько 50 кілометрів по прямій, він розташований між Гуляйполем та тимчасово окупованим Маріуполем.

Святотроїцьке – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

За заявами окупантів, комплекс "Бук-М3" здатен вражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до трьох кілометрів на секунду на відстанях від 2,5 до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Слід зауважити, що росіяни регулярно завищують показники своєї зброї Вартість одного такого ЗРК становить $40-50 млн.