Бойцы Главного управления разведки уничтожили российскую систему противовоздушной обороны "Бук-М3" на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР "Призраки" выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3", – говорится в публикации.

По данным разведки, поражение очередной дорогостоящей системы ПВО россиян произошло вблизи населенного пункта Святотроицкое.

На оккупированной части Запорожской области есть два населенных пункта с таким названием. LIGA.net обратилось в ГУР за уточнением, о каком именно из них идет речь, и добавит ответ, как только получит его.

По заявлениям оккупантов, комплекс "Бук-М3" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до трех километров в секунду на расстояниях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км. Следует заметить, что россияне регулярно завышают показатели своего оружия Стоимость одного такого ЗРК составляет $40-50 млн.