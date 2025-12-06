Спецназовцы ГУР уничтожили российский "Бук" на оккупированной части Запорожской области – видео
Бойцы Главного управления разведки уничтожили российскую систему противовоздушной обороны "Бук-М3" на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"6 декабря 2025 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины мастера спецподразделения ГУР "Призраки" выследили и нанесли успешный удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3", – говорится в публикации.
По данным разведки, поражение очередной дорогостоящей системы ПВО россиян произошло вблизи населенного пункта Святотроицкое.
На оккупированной части Запорожской области есть два населенных пункта с таким названием. LIGA.net обратилось в ГУР за уточнением, о каком именно из них идет речь, и добавит ответ, как только получит его.
Стоимость одного такого ЗРК составляет $40-50 млн.
- В частности, ранее бойцы ГУР поражали такие системы в сентябре и в октябре.
- Между тем Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 6 декабря Силы обороны поразили важные объекты оккупантов – в России и на временно оккупированных территориях Луганской области.
